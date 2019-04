Waltraud Klasnic: Aufregung um Ohrfeigen für ihre Söhne

Fast zehn Jahre steht Waltraud Klasnic (73) als Opferschutzanwältin an der Spitze jener Kommission, die sich mit Missbrauchsfällen in der Kirche auseinandersetzt. In einem Interview in dem am Freitag erscheinenden Magazin "Datum" verteidigt sie die Arbeit der Kommission und attestiert, dass eine Vertuschung heute nicht mehr möglich wäre.

Für Wirbel sorgte in dem Gespräch ein Zitat über Ohrfeigen für ihre Söhne. Klasnic wörtlich: "Na ja, es war nicht Gewalt. Es war eine flotte Detschn." Ihre Söhne - mittlerweile 53 und 55 Jahre alt - würden dazu nun lachen.

Die Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt nahm diese Sätze, um Klasnic scharf zu kritisieren. Sepp Rothwangel: "Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Klasnic für ihr Amt moralisch nicht in Frage kommt, so ist er jetzt erbracht." Die Plattform will den Rücktritt von Klasnic.