Wals: Mann in Wohnung von sechs Tätern überfallen und ausgeraubt

Die Ermittlungen nach einer Home-Invasion in Wals nahe der Landeshauptstadt Salzburg laufen auf Hochtouren. Wie die Polizei berichtet, stieg gegen Mitternacht des 3. April 2021 ein bislang Unbekannter über das Geländer auf den Balkon der Wohnung im Erdgeschoß eines Apartmenthauses in Wals-Siezenheim.

Der Täter überwältigte anschließend das männliche Opfer und öffnete in weiterer Folge fünf weiteren unbekannten Tätern den Haupteingang in die Wohnung. Dort kam es daraufhin zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem Opfer, wodurch das Opfer eine stark blutende Wunde am Kopf erlitten hat.

Safe ausgeräumt

Der Überfallene wurde schließlich durch Vorhalten eines Messers dazu gezwungen, seinen Safe zu öffen. Die Täter sollen mit rund 25.000 Euro Beute entkommen sein.

Sie flüchteten laut der Polizei mit zwei Autos in unbekannte Richtung.

"Die näheren Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg. Einen Bericht des ORF Salzburg, wonach das männliche Opfer zwei Stunden vor der Tat Prostituierte in seine Wohnung bestellt, sie dann aber wieder weggeschickt haben soll, konnte er nicht bestätigen: "Davon wissen wir nichts."

Der ORF beruft sich auf Angaben von Zeugen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Wie sie von dem Safe und dem hohen Bargeldbetrag in der Wohnung des Opfers wissen konnten, ist vorerst noch unklar.