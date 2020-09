Waldviertel: Kultur wird mit Zirkus, Manege und Varieté wiedererweckt

Österreichische Musiktheaterpreis-Trägerinnen werden in den Monaten Oktober, November und Dezember unter anderem ihre neuesten Produktionen in Spielstätten quer durch das Waldviertel präsentieren.

Schon vor der Eröffnung startet das Festival mit Wolfstage in Allentsteig in den Kulturreigen des Waldviertels - und zwar von 18. bis 20. September. Das Wochenende startet mit "einer tierisch-mystischen Comedy- Show - Herr Rolf der Werwolf". Am 19. und 20. September geht es weiter mit Yoga, Vorträgen zum Thema Wolf sowie Kinderprogramm und einigen Konzerten.

Offiziell eröffnet wird die Waldviertler Festival-Saison aber schon am 25. September. Passend zum Motto „Zirkus“ wird das Ensemble Jonglissimo ab 20 Uhr in der Kulisse des Campus Horn mit seiner neuesten Show „Vision of Hope“ zu sehen sein. Besucher erwartet ein Jonglageerlebnis, gepaart mit einer eindrucksvollen Lichtshow und einer unterhaltsamen Geschichte.