Waldviertel: Groß-WG für leidgeplagte Bären

Mit dem ersten Schutzzentrum für leidgeplagte Bären setzte „Vier Pfoten“ damals neue Maßstäbe: 1998 baute die Tierschutzorganisation in Arbesbach, Bezirk Zwettl, einen Bärenwald, um tiergerechte Unterbringung zu ermöglichen. Auf 14.000 Quadratmetern Fläche leben heute sieben Bären – darunter die Senioren Brumca, Vinzenz sowie Tom und Jerry – in einer großen Wohngemeinschaft (WG). Den 20. Geburtstag nimmt Vier Pfoten zum Anlass,um das Jubiläum mit einem „Fest für Bären“ am 26. Mai ab 11 Uhr groß zu feiern.

Alles sei damals reine Pionierarbeit gewesen, erinnert sich Josef Pfabigan, Geschäftsführer des Bärenwaldes: „Das reichte vom Konzept für die Einzäunung über die sicherheitstechnischen Auflagen für Braunbären bis zu den behördlichen Bewilligungen.“