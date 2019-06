Der Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge ist am Freitagabend erneut entfacht. Die vorhandenen Glutnester wurden durch Wind in dem hochalpinen Gelände unterhalb der Hohen Fürlegg zwischen Absam (Bezirk Innsbruck-Land) und Gnadenwald angefacht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ab 7.00 Uhr sollte der Löscheinsatz mit Hubschraubern in Angriff genommen werden.