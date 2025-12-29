Am Montagmittag war der Brand auf der Innsbrucker Nordkette "grundsätzlich aus, die Feuerwehren sind noch vor Ort, um tiefgelegene Glutnester zu bekämpfen", so die Auskunft der Landespolizeidirektion (LPD) Tirol .

Seit Samstag sind die Einsatzkräfte im etwa acht Hektar großen Gebiet im Löscheinsatz. Auch Hubschrauber von Bundesheer und Polizei waren notwendig. Die Schadenssumme bzw. die Kosten des Einsatzes können laut Stadt Innsbruck zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zum Hintergrund weiß man schon mehr: Am Sonntagnachmittag kam wie berichtet ein Zwölfjähriger mit seinem Vater zu einer Innsbrucker Polizeiinspektion und teilte mit, dass er für das Feuer verantwortlich sei. Er habe am Samstag auf einer Wanderung mit seiner Familie einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet, worauf sich ein Wiesenbrand entwickelte. Man habe sofort versucht, die Flammen zu löschen, und der Vater setzte den Feuerwehrnotruf ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hätte die Familie den Brandort verlassen.