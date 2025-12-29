Tirol

Spektakuläre Rettung: 17 Personen von Sessellift geborgen

Wegen starken Windes musste die Bergung am Hintertuxer Gletscher terrestrisch erfolgen.
29.12.25, 07:29
Am Sonntagnachmittag fiel der 3er-Sessellift "Schlegeis" am Hintertuxer Gletscher nach einem technischen Gebrechen aus. 

17 Personen mussten geborgen werden. Aufgrund des starken Windes war eine Bergung mittels Hubschrauber nicht möglich. 

Die Bergrettung Tux führte daher die Evakuierung gemeinsam mit Mitarbeitern der Zillertaler Gletscherbahn terrestrisch durch. Bis 18:00 Uhr wurden alle 17 Personen unverletzt geborgen, teilte die Tiroler Polizei mit.

