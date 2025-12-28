Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Löscharbeiten gehen weiter

Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck , bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind Sonntagfrüh die Löscharbeiten wieder aufgenommen worden. Wie berichtet, war der Brand Samstagabend unter Kontrolle, ein „Brand aus“ konnte aber nicht gegeben werden.

Der Brand sei weiterhin unter Kontrolle, die Lage habe sich über Nacht gebessert, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Nun gehe es vor allem darum, noch Glutnester auszugraben und zu löschen. Das Bundesheer unterstützte die Löscharbeiten nun ebenfalls mit Hubschraubern. Der Assistenzeinsatz erfolgt auf Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums.

Hubschrauber von Bundesheer und Polizei löschen aus der Luft

Laut Wimmer sollen zwei Agusta Bell 212 „AB212“ zum Einsatz kommen. Der Agusta Bell 212 ist laut Bundesheer ein mittlerer Transporthubschrauber mit zwei Triebwerken und einem Kufenlandegestell. Er kann bis zu 14 Personen transportieren. Eine Seilwinde und ein Außenlasthaken ermöglichen vielfältige Einsätze, auch bei der Waldbrandbekämpfung. Der Hubschrauber erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km/h, hat eine Reichweite von 420 Kilometern und kann rund 1.000 Kilogramm Löschwasser aufnehmen.

Gegen 9 Uhr befanden sich vorerst noch zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz. Auch vom Boden aus versuchte man, der Flammen endgültig Herr zu werden.