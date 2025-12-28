Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Löscharbeiten gehen weiter
Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind Sonntagfrüh die Löscharbeiten wieder aufgenommen worden. Wie berichtet, war der Brand Samstagabend unter Kontrolle, ein „Brand aus“ konnte aber nicht gegeben werden.
Der Brand sei weiterhin unter Kontrolle, die Lage habe sich über Nacht gebessert, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Nun gehe es vor allem darum, noch Glutnester auszugraben und zu löschen. Das Bundesheer unterstützte die Löscharbeiten nun ebenfalls mit Hubschraubern. Der Assistenzeinsatz erfolgt auf Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums.
Hubschrauber von Bundesheer und Polizei löschen aus der Luft
Laut Wimmer sollen zwei Agusta Bell 212 „AB212“ zum Einsatz kommen. Der Agusta Bell 212 ist laut Bundesheer ein mittlerer Transporthubschrauber mit zwei Triebwerken und einem Kufenlandegestell. Er kann bis zu 14 Personen transportieren. Eine Seilwinde und ein Außenlasthaken ermöglichen vielfältige Einsätze, auch bei der Waldbrandbekämpfung. Der Hubschrauber erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km/h, hat eine Reichweite von 420 Kilometern und kann rund 1.000 Kilogramm Löschwasser aufnehmen.
Gegen 9 Uhr befanden sich vorerst noch zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz. Auch vom Boden aus versuchte man, der Flammen endgültig Herr zu werden.
Am Samstag wurden die Löscharbeiten aufgrund der Dunkelheit, die zu einem Gutteil aus der Luft durchgeführt wurden, am frühen Abend vorerst unterbrochen. Betroffen war ein bewaldeter, sehr steiler Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet im Bereich „Tobl“ östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.400 Metern Höhe. Verletzt wurde niemand, auch Infrastruktur kam nicht zu Schaden.
Brandursache unklar, Aufenthaltsverbot am Sonntag
Rund 150 Feuerwehrleute standen seit Ausbruch des Brandes kurz nach Samstagmittag im Einsatz - neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck auch Freiwillige Feuerwehren aus der Tiroler Landeshauptstadt und von umliegenden Gemeinden. Auch drei Polizeihubschrauber aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg sowie der Notarzthubschrauber „C1“ kämpften gegen die Flammen an. Die Brandursache blieb vorerst unklar. Im Bereich ebenjener Skiabfahrt „Tobl“ hatten aber Zeugen mehrere Personen beim Hantieren mit pyrotechnischen Gegenständen beobachtet, informierte die Polizei Samstagabend.
Ob ein Zusammenhang mit dem Brandausbruch bestand, könne derzeit nicht bestätigt werden, hieß es. Etwaige weitere Zeugen wurden ersucht, sich an die Exekutive zu wenden. Unterdessen galt am Sonntag ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für die Bereiche nördlich des Planötzenhofes, nördlich des Gramartbodens, nördlich des Rastlbodens und für den direkten Bereich des Gramartbodens, teilte die Stadt Innsbruck mit. Auch die Wanderwege auf der Nordkette blieben vorerst großräumig gesperrt.
