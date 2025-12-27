Wohnhaus brannte am Stefanitag: Kerze war Brandursache

Am Stefanitag waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand eines Einfamilienhauses in Landl in der Steiermark (Bezirk Liezen) zu bekämpfen.

Die Ursache für das Feuer steht nun fest, wie die APA berichtet: Die Flammen dürften durch eine Kerze am Balkon des Hauses entstanden sein, berichtete die Polizei am Samstag nach entsprechenden Ermittlungen.

Keine Verletzten bei Großeinsatz

Der Brand hatte enormen Sachschaden verursacht und einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Gegen 4 Uhr war das Dach des Wohnhauses in Vollbrand gestanden. Die Bewohner versuchten laut Exekutive bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte noch selbst die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Während des folgenden Einsatzes der Helfer musste die Landesstraße gesperrt werden. Acht Feuerwehren aus dem Bezirk Liezen mit etwa 120 Kräften waren an Ort und Stelle.