Rettung für den Wald: Forscher holen diese Arten nach Österreich

Der Klimawandel setzt Österreichs Wäldern zu – mit weitreichenden Folgen. „Wir sehen, dass die Krankheiten sehr, sehr stark zugenommen haben“, sagt Silvio Schüler vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Der Forscher beschäftigt sich mit einer zentralen Frage: Welche Baumarten werden in Zukunft gut wachsen?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Denn die Bäume müssen nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten zurechtkommen.

Schüler und seine Kollegen blicken über die Landesgrenzen hinaus – in wärmere, trockenere Regionen. Sie holen Baumarten nach Österreich, die hier zwar bereits vorkommen, sich in anderen Teilen Europas aber schon an ein wärmeres Klima angepasst haben. Die Kalabrische Weißtanne ist so ein Fall. Zudem gibt es die Überlegung, Bäume zu pflanzen, die es in den heimischen Breiten noch nicht gibt, wie die Ungarische Eiche. Sie wächst hauptsächlich von Serbien bis in die Türkei.

Besser angepasst

„Assisted Migration“ nennt sich dieses Konzept. Durch den Klimawandel verlieren viele Baumarten ihre angestammten Lebensräume. Mit Hilfe der unterstützten Wanderung sollen neue geeignete Standorte gefunden werden.