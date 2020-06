Alle gegen einen, der gar nicht kandidiert

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 1. März in Kärnten sorgen für eine skurrile Story: In Villach lautet das Motto "Alle gegen einen" – in diesem Fall gegen Bürgermeister Helmut Manzenreiter ( SPÖ). Und das, obwohl dieser gar nicht zur Wiederwahl antritt.

So viel Kritik wie am gestrigen Donnerstag erntete das 68-Jährige Stadtoberhaupt in seiner 28-jährigen Amtszeit selten. Mit einem Wählervertrauen von 57 Prozent bei der Bürgermeisterwahl 2009 gesegnet, ließ es sich komfortabel regieren.

Doch jetzt, kurz vor der Polit-Pension, reiten die Gegner Attacken: der erste Vorwurf hängt mit dem heutigen Freitag zusammen, an dem die Kärntner im Rahmen der "Vorwahl" bereits zur Urne schreiten können. Just diesen 20. Februar hat jedoch Manzenreiter zu einem "Tag der offenen Tür des Bürgermeisters" ausgerufen. Sein Büro wie auch das Wahllokal sind im Villacher Rathaus angesiedelt. Ein Zufall?

Die Opposition spricht von einer "Abschiedsparty" und befürchtet kollektiv, dass Manzenreiter sein Event zur Wahlwerbung für Nachfolger Günther Albel ( SPÖ) nutzen könnte. "Blödsinn. Die Wähler können sich von mir verabschieden. Aber das ist keine Party", kontert Manzenreiter.

"20 Meter rund um das Wahllokal werden wir Werbemaßnahmen untersagen", gibt Günther Ofenbauer von der Villacher Wahlbehörde bekannt.