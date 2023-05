Waffen & Drogen: Europol-Schlag gegen kriminelle Zelle am Balkan

Im Verlauf der Ermittlungen wurden insgesamt 37 Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Rädelsführer - ein Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina, der derzeit eine vierjährige Haftstrafe in Italien verbüßt. Die Ermittler deckten auf, wie der Mann von seiner Gefängniszelle aus weiterhin die kriminellen Aktivitäten der Bande orchestrierte.

Zu den während des Aktionstages durchsuchten Orten gehörten eine Gefängniszelle in Belgien, eine Garage in den Niederlanden, in der Kokain gelagert wurde, sowie mehrere Räumlichkeiten in Kroatien, Deutschland, Slowenien und Bosnien und Herzegowina, in denen Drogen, Schusswaffen und Sprengstoffe gelagert wurden.