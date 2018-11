Vorwurf: „Asfinag misst Lärm vorschriftswidrig“

Geahnt hatte die Bürgerinitiative (BI) „Liebenswert Seeboden“ ja immer schon, dass der von der Asfinag geplante Ausbau eines Rastplatzes oberhalb der Oberkärntner Marktgemeinde eine zusätzliche Lärm- und Luftbelastung mit sich bringen dürfte.

Ein Gutachten überrascht sie aber jetzt insofern negativ, als demnach sogar die aktuellen Lärmwerte sämtliche gesetzlichen Grenzen sprengen. Daher wirft die BI nun der Asfinag vor, jahrelang mit geschönten Studien gearbeitet zu haben.

50 Autobahnrastplätze betreut der Schnellstraßenbetreiber österreichweit, aber mit keinem hat sie so viel Zores wie mit dem namens „Millstättersee Nord“ in Seeboden, Bezirk Spittal. Seit vier Jahren bekämpft „Liebenswert Seeboden“ dort einen geplanten Ausbau: 34 statt derzeit fünf Pkw sollen bald Platz finden und 25 statt aktuell zwei Lkw. Gutachten der Asfinag bescheinigen die Unbedenklichkeit in Sachen Lärm- und Luftgüte, dennoch bremst die BI mit Einsprüchen beim Land und bei der Bezirkshauptmannschaft die Bauvorhaben.