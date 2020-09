Vorbildlich: Stipendien für nachhaltiges Modedesign

Nachhaltigkeit ist in Mode – im wahrsten Sinne des Wortes. Dem erfreulichen Wandel von der Fast Fashion zur Slow Fashion haben sich auch hierzulande Modeschöpferinnen, Designer und Modegeschäfte unterzogen. Von Arthur Arbesser über Petar Petrov bis Sabinna, um nur einige zu nennen. Matthias Winklers Schuhe aus recyceltem Leder waren gerade erst bei der Vienna Fashion Week zu bewundern. Weber + Weber legen bei ihren Lederjacken höchsten Wert auf kontrollierte Tierhaltung und ungiftige Gerberei. Susanne Bisovsky, Elfenkleid oder Modus Vivendi in Wien wurden von Anfang an durch Recyceln und Fertigung im hauseigenen Atelier bekannt.

Der Unterwäsche-Spezialist Palmers hat seit geraumer Zeit nachhaltig produzierte Wohlfühlserien im Angebot. Im brandneuen Schmuckatelier Lena Kris im 2. Bezirk in Wien kann man Designerin Lena Grabher beim Zelebrieren von Handarbeit beobachten. Andy Wolf bewahren bei ihrer Brillen-Erzeugung in Hartberg ebenso traditionelles Handwerk, bei allem innovativem Design. In der Linzer Tabakfabrik findet seit einigen Jahren die Wearfair+mehr, die größte Verkaufsmesse für fairen Lifestyle in Österreich statt, in Innsbruck die Nachhaltigkeitsmesse ÖKO FAIR.