Vorau: Mann starb bei Baumschnitt-Unfall im eigenen Garten

Ein 55-jähriger hat am Mittwochnachmittag bei Schnittarbeiten an einem Baum in seinem Garten in Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, dürfte der mehrere Meter lange Baumstamm auf der abfallenden Böschung ins Rollen gekommen sein und den Mann mitgerissen haben.

Der 55-Jährige kam unter dem Baumstamm eingeklemmt zum Liegen und verstarb noch an der Unfallstelle. Er wurde von seiner Ehefrau gefunden. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut