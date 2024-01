Vorarlberger Polizei verhaftete zwei internationale Diebesbanden

Die Vorarlberger Polizei hat zwei international agierenden Diebstahlbanden das Handwerk gelegt. Die beiden Gruppen, die unabhängig voneinander handelten, sollen in ganz Österreich sowie in Deutschland gewerbsmäßig hochwertige Konsumgüter gestohlen haben, beispielsweise Parfum und Alkoholika. Mehrere Personen sitzen laut Polizeiangaben in Untersuchungshaft.

Binnen zwei Tagen, am 9. und 11. Jänner, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Hohenems die Tätergruppen fest. Im ersten Fall wurden bei zwei Männern aus Belarus und der Ukraine Parfumflaschen im Wert von rund 6.400 Euro sichergestellt, zudem habe man dem Duo weitere Diebstähle im Bundesgebiet nachweisen können. Gegen einen der beiden bestand bereits ein Haftbefehl aus Deutschland wegen ähnlicher Delikte. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.