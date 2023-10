Vorarlberger Familienvater bei Küchenbrand verletzt

Bei einem Brand in Nüziders (Bez. Bludenz) ist am Donnerstag ein Familienvater verletzt worden. In der Küche des Hauses der dreiköpfigen Familie war gegen 14.30 Uhr der Dunstabzug in Brand geraten. Der 31-Jährige löschte das stark qualmende Feuer mit Wasser. Er wurde im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Zuvor hatte der Mann die weiteren Bewohner - seine 39-jährige Frau und das gemeinsame Kleinkind - nach draußen in Sicherheit gebracht. Die beiden blieben unverletzt.

Die Familie hatte sich im Obergeschoss des Hauses aufgehalten, als der Vater Rauch aus dem darunter liegenden Stockwerk bemerkte. Als der 31-Jährige die Tür zur Küche öffnete, kam ihm bereits starker Rauch entgegen. Die Familie hatte dort zuvor gekocht. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.