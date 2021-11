Ein Wohnhaus in Feldkirch ist am Dienstag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Personen, die sich bei Ausbruch des Feuers im Gebäude befanden, brachten sich selbstständig in Sicherheit. Sie blieben unverletzt.

Für zwei Hunde und eine Katze gab es allerdings keine Rettung, informierte die Polizei. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 12 Uhr alarmiert. Obwohl sich die Flammen rasch auf das ganze Haus ausgebreitet hatten, brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 14 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.