Vorarlberg: Mann ging auf offener Straße auf 25-Jährige los

Eine 25-jährige Frau ist am Mittwoch in Feldkirch vom Vater ihres gemeinsamen Kindes auf der Straße attackiert und am Kopf verletzt worden. Der 32-Jährige stieß die Frau zu Boden und schlug ihren Kopf mehrmals gegen die asphaltierte Straße und eine etwa 30 Zentimeter hohe Betonkante einer Einfriedung. Anschließend flüchtete der Mann. Dem Angriff war eine tätliche Auseinandersetzung der Frau mit einer 30-jährigen Bekannten des Mannes in einem Linienbus vorausgegangen.

Festnahme

Der 32-Jährige ging gegen 18.15 Uhr auf die 25-Jährige los, als diese zu Fuß vom Bahnhof in Richtung L190 unterwegs war. Eine Fahndung nach dem Mann verlief zunächst ergebnislos, er wurde aber kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Er wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt. Die 25-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde.