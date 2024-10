Für die Vorarlberger Landtagswahl am Sonntag sind 53.181 Wahlkarten ausgestellt worden. Das gab die Landespressestelle am Freitag nach Ablauf der Antragsfrist bekannt. Damit wählt beinahe jeder Fünfte der 271.882 Wahlberechtigten (19,6 Prozent) per Wahlkarte.

Ob das ein Hinweis auf eine sinkende Wahlbeteiligung ist, wird sich am Sonntag zeigen. Bei der Nationalratswahl lag sie in Vorarlberg bei 71,84 Prozent . Bei der Landtagswahl 2019 haben 61,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Zur Stimmabgabe verwendete Wahlkarten, die bis Freitag, 12 Uhr, an die jeweilige Gemeinde zugestellt oder dort abgegeben wurden, werden am Sonntag in den Wahllokalen der Kommunen ausgewertet. Diese Stimmen finden sich am Sonntag im Ergebnis des jeweiligen Wahlsprengels wieder.

Wahlkarten, die nach Freitagmittag bis zum Schließen der Wahllokale beim Gemeindeamt einlangen sowie alle im Wahllokal abgegebenen Stimmen von Wahlkartenwählern werden am Dienstag nach der Wahl von den Bezirkswahlbehörden ausgezählt.