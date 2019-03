Vorarlberg: Land übernimmt nach Kuh-Urteil vorübergehend Versicherungsschutz

Nach dem Schadenersatz-Urteil wegen einer tödlichen Kuh-Attacke in Tirol soll es auch in Vorarlberg einen zusätzlichen Versicherungsschutz für Alpbewirtschafter geben. Die Kosten dieser Versicherung werde das Land übernehmen, sagte Landeshauptmann Markus Wallner ( ÖVP) am Donnerstag beim Vorarlberger Alpwirtschaftstag in Hohenems zu.

Der Schutz werde vorübergehend gewährt, bis ein endgültiges Gerichtsurteil im Zusammenhang mit der tödlichen Kuh-Attacke in Tirol vorliege, beteuerte der Landeschef. Wallner appellierte aber auch an die Eigenverantwortung der Wanderer und Alpbauern, eine bessere Information sei jedenfalls vonnöten.