Fußgänger von Auto erfasst, Fahrer beging Fahrerflucht

Polizei bittet um Hinweise

Der 19-Jährige hatte in Dalaas ein Sommernachtsfest besucht und befand sich gegen 2.00 Uhr auf dem Heimweg in Richtung Wald am Arlberg. Dabei legte er eine Pause ein und lehnte sich an einen Straßenbegrenzungspfosten. Zur selben Zeit näherte sich ein weißer Kombi, der den 19-Jährigen erfasste. Der Lenker des Kombi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Allfällige Zeugen werden um Hinweise (Tel. 059133-8104) gebeten.