Vorarlberg: Erhöhte Waldbrandgefahr durch Trockenheit

In Vorarlberg herrscht nach Wochen ohne ergiebigen Niederschlag erhöhte Waldbrandgefahr. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) mahnte am Freitag zu Vorsicht.

Speziell bei Sonnwendfeuern müssten wichtige Sicherheitsregeln beachtet werden, so Gantner. Die erhöhte Waldbrandgefahr bestehe vor allem an Südhängen sowie an exponierten Stellen aller Höhenlagen.