Vorarlberg: Einbrecher stahlen 50 Fahrräder

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in ein Geschäft in Schlins (Bezirk Feldkirch) 50 hochwertige Fahrräder gestohlen. Entwendet wurden Rennräder, Mountainbikes und E-Bikes, zudem Markenkleidung und -brillen, so die Vorarlberger Polizei. Die Höhe des Schadens konnte bisher nicht beziffert werden, sie dürfte aber beträchtlich sein. Die Exekutive bittet um Hinweise.

Die Tat habe sich zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr in der Walgaustraße ereignet. Die Unbekannten - laut den Ermittlern mindestens vier Personen - waren dabei gut vorbereitet: Sie gelangten über einen mitgebrachten, selbst gebauten Steg über einen Bach auf das Gelände hinter dem Geschäft und drangen dann durch eine aufgebrochene Tür ins Gebäude ein.

Polizei bittet um Hinweise

Über den Steg transportierten sie die gestohlenen Räder zu einem bereitgestellten Fahrzeug, vermutlich einem Kastenwagen. Der Steg wurde 500 Meter flussabwärts aufgefunden. Man bitte Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 059133/80-3333 zu melden, sagte der sachbearbeitende Ermittler des Landeskriminalamts.