Von Afghanistan nach Europa geflüchtet: Weiblich, gebildet, arbeitslos

Früher war ihr Leben perfekt, erzählt Najiba Akbary. Sie hatte einen guten Job, ein gutes Leben. Doch dann hat sich alles geändert. Wenn sie ohne männliche Begleitung einkaufen war, musste sie sich rechtfertigen. Sie durfte nicht mehr arbeiten, sondern musste zu Hause bei den Kindern bleiben. Ihre Tochter durfte nicht studieren.

Irgendwann war es Najiba Akbary einfach zu viel. Sie hat sich entschlossen, aus Afghanistan zu flüchten. Vor sechs Jahren hat sie sich mit ihren drei Kindern auf den Weg nach Europa gemacht, ihr Mann wusste davon nichts. Akbary schloss sich einer Gruppe von zehn Personen an, niemanden in der Gruppe kannte sie. Um nach Europa zu kommen, hat sie viel Geld bezahlt, aber das war es ihr Wert. Denn sie wusste: in Europa haben es Frauen besser. Najiba Akbary hat seit vier Jahren Asyl in Österreich. Die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Griechenland hat nun eine neue Debatte ausgelöst. Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab ( ÖVP) will keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. Auch keine Frauen und Kinder.