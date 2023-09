Schock in Volksschule: Decke stürzte auf Schülerin

Rund drei Zentimeter dicker Verputz hat sich am ersten Schultag in der Volksschule in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) von der Decke gelöst und für Aufregung gesorgt.

Eine Schülerin wurde am Montag gegen 11.00 Uhr vom herabfallenden Teil gestreift, blieb aber unverletzt, schrieb die Kleine Zeitung am Dienstag.

