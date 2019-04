Volksanwalt sieht Impuls für Impfpflicht für Gesundheitspersonal

Volksanwalt Günther Kräuter sieht in einem von ihm am Montag in Wien organisierten " Impfgipfel" mit Vertretern der Parteien und Experten einen " Impuls" für die möglichst schnelle Einführung einer Impfpflicht im Gesundheitswesen. Dies erklärte er nach dem Ende der Veranstaltung in einem Mediengespräch.

"Es geht ein Impuls von diesem Gipfelgespräch aus, wonach Impfungen für das Gesundheitspersonal verpflichtet sein müssen. Da gibt es Einigkeit", sagte Kräuter. "Vordringlich ist es, die MMR-Impfung (Masern-Mumps-Röteln, Anm.) des Gesundheitspersonals zu verlangen. So, wie das bereits in der Steiermark verlangt wird."