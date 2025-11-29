Warum Vögel im Winter kuscheln und was ihnen sonst hilft

Die Nächte sind kalt, in manchen Regionen sogar eisig. Wenn die Vögel diese Kälte überstanden haben, plagt sie vor allem eines: Hunger. Denn um sich warm zu halten, müssen sie enorme Energiereserven aufwenden. „Sie verlieren im Durchschnitt bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichts“, sagt Evelyn Hofer, Ornithologin bei der Vogelschutzorganisation „BirdLife“. Manchmal sind es sogar bis zu 20 Prozent, und das in nur einer Nacht. Schon in der Dämmerung fliegen sie daher auf Futtersuche. An den kurzen Wintertagen bleibt ihnen wenig Zeit, um genug zu fressen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Birdlife Österreich / Hannah Assil Nicht alle Rotkehlchen überwintern in Mitteleuropa. Viele zieht es ans Mittelmeer.

Aber frieren Spatzen, Amseln, Meisen und Co? „Welche Gefühle sie empfinden, weiß man nicht“, sagt Hofer. Doch sie reagieren auf Kälte, und das ist manchmal gut zu sehen. Daunenjacken-Effekt Die Tiere plustern sich auf, um ihre Körpertemperatur von 38 bis 42 Grad halten zu können. „Durch die Daunenfedern entsteht ein Luftpolster“, erklärt die Ornithologin. Die Vögel schauen dick aus, kugelrund.

Die Kugelform mit eingezogenem Schwanz und Köpfchen hat noch einen Vorteil: Sie ergibt im Verhältnis zum Körpervolumen die geringste Oberfläche, über die Wärme verloren geht. Kuschelgemeinschaften Manche, wie der Zaunkönig, finden sich in der Nacht zu Kuschelgruppen zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wolfgang Schweighofer / Birdlife Der Zaunkönig liebt bröseliges Futter.

Andere, wie die Kohlmeisen, schlafen in Baumhöhlen und in der Stadt, weniger romantisch, in Regenauslässen. Im Winter nutzen sie aber auch Nistkästen, um zu büseln.

Die kalte Jahreszeit lässt die Meisen auch untertags ihr Verhalten ändern. Sie lösen ihre Reviere aus dem Sommer auf und fliegen gemeinsam auf Futtersuche. „Mehr Augen sehen mehr“, sagt Hofer – ob beim Aufspüren von Futter oder beim Ausmachen von Feinden. Fressen am Buffet Wenn es ums Fressen geht, gibt es laut Hofer eine Faustregel: „Je vielfältiger das Futterbuffet ist, desto größer die Artenvielfalt.“ Denn unterschiedliche Arten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Spatzen mögen etwa Hirsesamen, Rotkehlchen Rosinen.

So füttern Sie richtig Futterstelle in der Nähe von Büschen oder Bäumen oder direkt in Bäumen (Vögel kommen gerne aus dem Versteck zur Fütterung).

So aufhängen, dass Katzen nicht unbemerkt unbemerkt unter der Futterstelle lauern und nicht hinaufklettern können.

Geschlossene Futtergeräte wie Silofutterhäuschen verwenden, damit keine Krankheiten übertragen werden.

Hygiene beachten: Kein schimmeliges Futter nehmen.

Möglichst vielfältiges Futterangebot, damit viele Arten davon profitieren.



Alle Infos und Broschüren zur richtigen Fütterung bei Birdlife Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Regina Winkler / Birdlife Die Blaumeise frisst verschiedene Sorten Samen, Meisenkugeln mag sie.