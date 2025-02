Vögel schützen: Kommt Hausarrest für Katzen in Österreich?

Hauskatzen sind Jäger . Sie töten Vögel , um deren Bestand es ohnehin schlecht bestellt ist. Von Millionen Vögeln pro Jahr in Österreich, die Beute der Haustiere werden, spricht die Vogelschutzorganisation Birdlife . Was aber tun? Die Schottische Tierschutzkommission gab vor Kurzem eine radikale Antwort: Hauskatzen sollen verboten werden, um Wildtiere zu schützen. Die Empörung in Schottland war groß. Die Politiker ruderten schnell wieder zurück.

Die Kontroverse über die Rolle der Hauskatzen für den Wildtierbestand flammt in Europa immer wieder auf: In Deutschland und der Schweiz wird seit Jahren über Hausarrest für die Tiere diskutiert, der vor allem in der Brutzeit der Vögel gelten soll. In deutschen Städten wurde das sogar schon umgesetzt.