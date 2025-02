Nach Anschlag in Villach: Weshalb schreiben wir "mutmaßlich"?

Und doch: Wenn Medien in Österreich über Gewaltverbrechen berichten, dann kommen zwei Worte unwiderruflich in der Berichterstattung vor: Verdächtig und mutmaßlich . Zumindest in jenen Medien, die das Medienrecht beherzigen.

Auch Polizisten und Staatsanwälte halten sich daran, die Beiworte "mutmaßlich" und "verdächtig" dürfen nie fehlen in diesem Stadium der Ermittlungen. Weshalb ist das so, während etwa in den USA Sheriffs laut die Namen von Verhafteten in die Mikrofone sagen und Medien wie beiläufig deren Führerscheinfotos veröffentlichen?

Was in Österreich anders ist

Das liegt am österreichischen Medienrecht: Es legt - vereinfachend dargestellt - fest, dass jemand so lang als "tatverdächtig" beschrieben werden muss, bis ein Urteil in einem Strafprozess vorliegt.

Ein Beispiel: Erschlägt X seinen Nachbarn Y, ist er solange ein *mutmaßlicher Täter" und des "Mordes verdächtig" , bis er in erster Instanz wegen Mordes von einem Schwurgericht verurteilt wurde - ab dem Moment dürfen Medien das Wort "Mörder" verwenden.