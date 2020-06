Vignette: Ab heute zählt nur mehr Azurblau

Alle Ausreden gelten ab sofort nicht mehr. Seit Sonntag, null Uhr, muss die neue, azurblaue Autobahn-Vignette an den Windschutzscheiben von Autos oder an den Lenkstangen von Motorrädern kleben. Wer darauf vergisst, dem droht bei Benützung einer Autobahn oder Schnellstraße eine "Ersatzmaut-Forderung" von 120 Euro – zusätzlich zum Kaufpreis einer Vignette.

"Die Jahresvignette kostet für Pkw heuer 84,40 Euro", sagt Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. Für Motorräder beläuft sich der Jahrestarif auf 33,60 Euro (siehe Kasten). Der in Azurblau gehaltene Aufkleber ist bereits seit 1. Dezember des Vorjahrs gültig; Ablaufdatum ist der 31. Jänner 2016. Erhältlich ist er in nahezu allen heimischen Tankstellen sowie in Trafiken und bei zahlreichen weiteren Vertriebsstellen.

Die Einhaltung der Vignettenpflicht wird von Polizei, der Mautaufsicht der Asfinag und neun mobilen, automatischen Vignetten-Kontrollgeräten überwacht. "Wir haben neun solcher Geräte im Einsatz", sagt Holzedl. Diese sind an Überkopfwegweisern angebracht und werden "von Woche zu Woche an anderen Standorten aufgestellt".