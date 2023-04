Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Vorarlberg

Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw hat am späten Montagnachmittag auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Innerbraz im Vorarlberger Bezirk Bludenz vier Verletzte gefordert. Der Unfall ereignete sich im Zuge des starken Abreiseverkehrs in Fahrtrichtung Deutschland, berichtete die Polizei. Nähere Informationen zum genauen Unfallhergang und zu den Verletzten waren vorerst nicht bekannt.