Vier Autos und Laterne demoliert: Alkolenker in Tirol blieb unverletzt

Ein laut Polizei sturzbetrunkener Autolenker hat in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in Niederndorf (Bezirk Kufstein) vier parkende Autos demoliert und eine Straßenlaterne aus der Verankerung gerissen. Der 30-Jährige selbst sei aber "nahezu unverletzt" geblieben, obwohl er sich mit seinem Fahrzeug überschlagen habe und in diesem eingeklemmt worden sei, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Ein Alkotest habe einen Wert von "über zwei Promille" ergeben.

Der 30-Jährige war gegen 00:17 Uhr auf der Ebbser Landesstraße (L379) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Auto auf dem angrenzenden Parkplatz kollidierte. Das geparkte Auto habe sich aufgrund der heftigen Kollision mit drei weiteren abgestellten Fahrzeugen verkeilt.