Vielseitige Bademeister: Vom Freibad in die Kunsteisarena

Auch wenn die Suche schwierig war, fand man schließlich qualifiziertes Personal. In Niederösterreich ist es zudem häufig so, dass Bademeister auch noch weitere Tätigkeiten übernehmen: In Ternitz etwa ist der Bademeister im Winter ausgebildeter Eismeister in der Kunsteisarena.

Schwierig war die Suche nach einem Bademeister auch im Tullner Aubad. Hier hat man jedoch den Vorteil, dass es neben dem Aubad noch das Hallenbad sowie Freizeiteinrichtungen wie den Bootsverleih gibt. „Dadurch kann Personal nach Bedarf in den verschiedenen Einrichtungen eingesetzt werden – so entstehen kaum Leerläufe“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Tulln.

Keine Personalproblemen gibt es im Florian-Berndl-Bad in Korneuburg oder in der Badearena Krems. Hier gibt es Freibad, Hallenbad und Sauna, die Bademeister sind deshalb ganzjährig angestellt.

Melanie Baumgartner