Die unbegründete Angst vor den Hunde-Giftködern

Der KURIER versuchte intensiv, mehrere der Fälle genauer nachzurecherchieren, doch jedes Mal stellte sich heraus: Fehlalarm oder zumindest massiver Zweifel an der Sache. So wurde auch ein epileptische Anfall eines Hundes zur Giftattacke, in anderen Fällen kannten die Warner nicht einmal die Betroffenen, sondern hatten nur davon gehört. Kein einzige Vergiftungsfall konnte definitiv bestätigt werden.

In Deutschland gibt es bereits eigene Apps, die schon fast 10.000 Orte anzeigen, wo angeblich Giftköder verteilt wurden.