Verunreinigung: Kärntner müssen Trinkwasser abkochen

In mehreren Ortschaften im Norden von Klagenfurt ist das Trinkwasser aus noch unbekannter Ursache verunreinigt worden. Die Anrainerinnen und Anrainer sollen das Wasser vor dem Konsum mindestens drei Minuten lang abkochen, teilten die Stadtwerke am Montag in einer Aussendung mit.

