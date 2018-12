„Verteidigungsschießen, Feinddarsteller“: Wirbel um Training

„Kraft- und Fitness-Eigenmanagement“, „Selbstbewusstsein“ oder „ Schwachstellenanalyse im familiären Umfeld“. „Unsere Module sind selbsterklärend“, beteuert Corino Fabiani, der in Mureck und darüber hinaus für gehörigen Wirbel sorgt: Ab Februar will er mit der International Security Academy Israel, kurz ISA, in der Gemeinde Sicherheitstrainings abhalten.

Dies wäre der erstmalige Auftritt der ISA in Österreich, deren Gründer einst selbst beim Geheimdienst Mossad tätig gewesen sein soll.