Verstärkte Kontrollen bei Einreise nach Österreich am kommenden Wochenende

Die Herbstferien gehen zu Ende - und damit steigt wohl auch wieder der (Rück)Reiseverkehr an den Grenzübergängen.

Die Polizei stellte am vergangenen Wochenende an den Grenzübergängen zu Slowenien und Italien jedenfalls ein verstärktes Ausreiseverhalten fest. "Es ist daher mit dem Ende der Herbstferien am kommenden Wochenende, bzw. bis hin zum Montag, mit einer hohen Einreisefrequenz zu rechnen", warnt Innenminister Karl Nehammer in einer aktuellen Aussendung. Die Präsenz der Polizisten werden daher an den betroffenen Grenzübergängen am kommenden Wochenende verstärkt, um gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Kontrollen durchzuführen. Oberste Prämisse sei dabei "die Eindämmung der Pandemie".

„Die Corona-Situation in Österreich ist so wie in vielen anderen Ländern extrem ernst“, betonte der Innenminister. "Es liegt jetzt an jedem einzelnen von uns, Verantwortung für sich und seine Mitmenschen zu übernehmen und einen Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten.“ Die Polizei würde in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden als Wellenbrecher gegen weitere Infektionsfälle aus Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko wirken, ergänzte Nehammer.

223.120 Kontrollen am vergangenen Wochenende

Allein am vergangenen Wochenende von Freitag, 23. Oktober 2020, bis Dienstag, 27. Oktober 2020, wurden an Österreichs Grenzen 223.120 Kontrollen von Polizistinnen und Polizisten durchgeführt. Bei 119.623 Kontrollen wurden Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsbehörden zur Durchführung eines Gesundheitschecks hinzugezogen. Davon musste 136 Personen die Einreise aufgrund der Covid-19-Einreiseverordnung durch die Gesundheitsbehörde verweigert werden und 1.324 Personen mussten sich im Zuge der Einreise in Heimquarantäne begeben.