Am nächsten Tag beobachtete die Hausbewohnerin, wie die Pflegerin den Pensionisten "in einem fordernden Ton" zum Aufstehen bringen wollte. Weil er sich weigerte, soll die Betreuerin den 96-Jährigen mit beiden Händen ins Bett geschubst haben. Die Nachbarin schrie: "Was machen Sie da?" Es sei "ein Akt gewesen, der nicht professionell und sehr brutal war". Daraufhin meldete die Nachbarin den Fall bei der Familie, die aus dem Urlaub anreiste, um nach dem Rechten zu sehen.

Körperpflege

Dabei wurden die offenen Wunden am Steißbein des Pensionisten entdeckt. Der Vorwurf an die Frau ist, dass sie sich nicht genügend um die Körperpflege des Mannes gekümmert und ihn nicht genügend mobilisiert habe. Die Großnichte des Mannes bemerkte bei ihrem Besuch, dass das Bett trotz der von dem Pensionisten getragenen Windel komplett nass war. Ihr Onkel habe am Körper blaue Flecken, rote und offene Stellen gehabt. "Es kann ja in der Nacht mal was passieren", aber es sei "offensichtlich" gewesen, dass hier die Situation schon länger angehalten habe. "Es ist nichts, was schnell passiert", sagte die Frau im Zeugenstand.