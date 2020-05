Vermisst: Spurlos verschwunden in Österreich

Es hilft nichts, wir haben nichts“, beschreibt der leitende Ermittler den derzeitigen Stand im Falle des vermissten Florian Panholzer aus Ziersdorf, NÖ. Seit 42 Tagen scheint der 17-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. Am Sonntag, den 10. März, hatte der junge Mann das Jugendzentrum in seinem Heimatort kurz nach ein Uhr in der Früh verlassen, um nach Hause zu gehen. Doch dort kam er nie an. Bis heute gibt es keine Spur zum Verbleib des jungen Mannes.

Unzähligen Hinweisen aus der Bevölkerung gingen die Beamten in den vergangenen Wochen nach. Ein Mal musste Mutter Martina Panholzer eine Videoaufzeichnung in Wien prüfen, auf der ein junger Mann in der U-Bahn zu sehen war, der dem vermissten Sohn täuschend ähnlich sah – nicht nur wegen der eckigen Brille. „Aber er war es nicht“, sagt der Ermittler. Die Mutter vermutet, dass Florian Opfer eines Unfalls geworden ist. Gedanken an ein Verbrechen versucht die Frau, so gut es geht, zu verdrängen. Aber ganz gelingt das dann doch nicht. „Er könnte irgendwo gegen seinen Willen festgehalten werden“, sagte Martina Panholzer kürzlich in einem Interview.