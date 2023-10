334 Verletzte im Vorjahr: Wie man sich bei Wildwechsel richtig verhält

Mit dem Herbst steigen in Österreich auch wieder die Wildwechselunfälle an. Im Vorjahr gab es 301 Wildunfälle mit Personenschaden, 334 Menschen wurden dabei verletzt, einer verunglückte tödlich. Damit stieg die Zahl der Verletzten im Vergleich mit dem Jahr 2021 leicht an, berichtete der ÖAMTC unter Berufung auf die Statistik Austria. Die meisten Wildunfälle ereigneten sich demnach mit 77 in Niederösterreich, gefolgt von 76 in Oberösterreich und 46 in der Steiermark.

Todesopfer in NÖ

In Kärnten gab es 44 Verkehrsunfälle mit Wild, in Tirol und dem Burgenland jeweils 24, in Salzburg vier und in Vorarlberg und in Wien jeweils drei. Das einzige Todesopfer war in Niederösterreich zu beklagen. Besondere Achtsamkeit ist in den frühen Morgen- sowie Abendstunden erforderlich, denn um diese Zeiten kommt es besonders häufig zu Wildunfällen.

Dabei sollte man unbedingt beide Straßenseiten im Blick haben. Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik: "Auch wenn die meisten unbewusst damit rechnen, dass das Wild von rechts kommt, kann das Tier von beiden Seiten auf die Fahrbahn laufen."