Drei Verletzte nach Kollision von Linienbus mit Pkw in Innsbruck

Im Innsbrucker Stadtteil Arzl ist es am Sonntagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurde. Der 42-jährige Buslenker konnte laut Polizei den Bus nicht mehr rechtzeitig anhalten, als an einer Kreuzung plötzlich ein 59 Jahre alter Österreicher mit seinem Pkw in die Arzler Straße eingebogen sei.

Die beiden Pkw-Insassen sowie ein Fahrgast des Busses, den es gegen den Vordersitz geschleudert hatte, wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.