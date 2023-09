Verletzte 81-Jährige nach Suchaktion in Vorarlberg in Spital gebracht

In Dornbirn in Vorarlberg ist in der Nacht auf Sonntag eine Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen und Diensthunden nach einer 81-Jährigen im Gange gewesen. Die Frau war auf dem Nachhauseweg von der Innenstadt gestürzt und hatte nicht mehr selbstständig aufstehen können.

Da sie per Mobiltelefon nicht ihren genauen Standort mitteilen konnte, wurde nach ihr gesucht. Nach mehr als einer Stunde wurde die 81-Jährige leicht verletzt angetroffen und schließlich ins Spital gebracht.