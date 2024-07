Unfall-Serie auf Österreichs Straßen: E-Bikerin starb nach Crash

Beide mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

E-Bikerin verunfallte tödlich

In Salzburg endete ein Verkehrsunfall gar tödlich. Eine 38-jährige Deutsche ist am Mittwochvormittag nach einer Kollision ihres E-Bikes mit einem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug auf der L111 im Bezirk Saalbach gestorben.

Laut Polizei erlitt sie bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und erlag nach dem Transport ins Universitätsklinikum Salzburg dort ihren Verletzungen. Ein Alkotest beim Lenker des Nutzfahrzeugs verlief negativ.

Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.

Radfahrer kollidierte mit Holzlatte

Bereits in der Früh verunfallte in Tirol ein Radfahrer. Ein 71-Jähriger kollidierte in Wattens mit seinem Rad auf einer abschüssigen Straße mit einer bei Bauarbeiten in die Fahrbahn ragenden Holzlatte. Dabei kam er zu Sturz und zog sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.