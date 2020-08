Routenplaner: So versenkte das Verkehrsministerium Millionen

Kennen Sie die Verkehrsauskunft Österreich? Oder die Seite von A nach B (anachb.at)?

Viele kennen sie offenbar nicht und das ist schon der Knackpunkt des Problems.

Mehr als 16 Millionen Euro wurden laut einem aktuellen Rechnungshof-Bericht vom Verkehrsministerium in die Hand genommen, um einen Routenplaner zu gestalten. Auf Knopfdruck sollte dann sichtbar sein, ob es am schnellsten via Auto oder Bahn geht. Die Kosten dafür sollten über den Ticketverkauf (etwa für die Bahn, Autobahnvignette oder Straßenbahnen) zurück kommen.