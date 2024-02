VOR KlimaTickets verbuchen einen Verkaufsrekord

Zum Jahresende 2023 waren rund 57.000 VOR KlimaTickets im Umlauf - ein Plus von 38 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Der Verkehrsverbund Ost-Region freute sich am Sonntag über einen "Verkaufsrekord im dritten Jahr" und die weiter gestiegene Nachfrage nach dem im Herbst 2021 eingeführten Angebot. Zusätzlich seien in der Ostregion mehr als 154.000 KlimaTickets Österreich sowie rund 14.000 VOR-Jahres-Streckenkarten im Umlauf.

"Bereits im September 2023 wurde die 200.000er-Schwelle an verkauften KlimaTickets im VOR überschritten", hieß es weiter. "Mit dem aktuellen Rekord an verkauften VOR KlimaTickets zeigt sich ein weiterhin ungebrochener Trend zu noch mehr öffentlichen Verkehrsmitteln in der Ostregion, die mit rund 60 Prozent der heimischen Fahrgäste Treiber der Mobilitätswende ist."