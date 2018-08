Verfolgungsjagd, live auf dem Handy

Wie Ortungssysteme die Polizei unterstützen können, zeigte ein Fall aus der vergangenen Woche in Wien. Stefan Sinnegger arbeitet bei PowUnity, einer Firma, die sich auf Sicherheitssysteme für Fahrräder spezialisiert hat. Am vergangenen Wochenende erhielt er einen unerwarteten Anruf: „Ein Kunde von uns hat mich gebeten, ihm zu helfen, weil das Fahrrad seiner Tochter gestohlen worden war. Normalerweise kann man die Ortung alleine mit unserer App erledigen. Ich bin dann aber gleich nach Wien gefahren, um zu helfen“, sagt Sinnegger.

Schon bei seiner Ankunft konnte der Experte exakt sagen, an welcher Adresse sich das gestohlene Fahrrad befindet. „Wir haben uns an die Polizei gewendet. Fünf Beamte sind sofort mit uns zu der Adresse in der Schwarzspanierstaße gefahren“, sagt der Sicherheitsexperte. Der Einsatz war erfolgreich: In der Wohnung fand die Polizei vier E-Bikes, darunter das Fahrrad der 18-Jährigen. Die Polizei konnte vier Verdächtige im Alter zwischen 19 bis 32 Jahren festnehmen.

Solche erfolgreichen Fahndungen könnten sich in Zukunft häufen. Dank Ortungssystemen wie dem des Tiroler Unternehmens können Räder sogar in ganz Europa gefunden werden: „Mit der Kombination aus GPS mit weiteren Systemen erreichen wir eine europaweite Netzabdeckung. Wird mein Fahrrad in Wien gestohlen, kann ich sehen, wenn es beispielsweise in Stockholm ist“, sagt Sinnegger.

Im Vergleich zum Preis der Räder sind die eingebauten Systeme mit 200 Euro relativ günstig und machen es Kriminellen schwer. Das Gerät ist zwar mit dem Akku des E-Bikes verbunden, montiert der Dieb diesen ab, wird der Tracker aber mittels einer Zusatz-Batterie versorgt und kann weiter Standortdaten an die App des Nutzers senden. Bisher gab es die Sicherheitsfunktion nur für E-Bikes. Das Unternehmen bringt 2019 aber ein System für herkömmliche Räder auf den Markt.