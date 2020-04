Verfolgungsjagd in Klagenfurt: Polizist musste Schüsse abgeben

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich in der Nacht auf Mittwoch drei Personen in Klagenfurt geliefert. Dabei durchbrach der Lenker des Fluchtautos zwei Schranken, fuhr direkt auf einen Polizisten zu und rammte einen Streifenwagen.

Gegen 3.15 Uhr hatten zwei Personen einen Zigarettenautomaten in Klagenfurt aufgebrochen, eine dritte Person wartete während der Tat in einem Auto auf die zwei Komplizen. Ein aufmerksamer Anrainer verständigte die Polizei, vor der die Täter daraufhin davonrasten. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, an der mehrere Polizeistreifen beteiligt waren. Anhalteversuche und Sperren nützten nichts, der Lenker setzte seine Flucht bis zum Messegelände in Klagenfurt fort, wo er zwei Schranken durchbrach.

Schüsse abgefeuert

Als am Messegelände ein Polizist versuchte, das Fluchtfahrzeug anzuhalten, fuhr der Lenker auf den Polizisten zu. Der Beamte schoss daraufhin mehrmals auf den Motorblock, um das Auto zu stoppen. Als das nicht gelang, musste der Beamte laut Polizeiangaben zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Der Lenker des Fluchtautos fuhr weiter und rammte einen Streifenwagen, bevor die Insassen den Pkw zurückließen und zu Fuß flüchteten.