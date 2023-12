Verdacht der Verhetzung: Ermittlungen gegen FPÖ-Mandatar eingeleitet

Der FPÖ-Politiker hat nach einer Klebeaktion von Klimaaktivisten am 6. März 2023 in der Stadt Salzburg auf TikTok und Instagram ein Video veröffentlicht. „Ökoterroristen, Barrikadenbauer und Autozündler sind nun auch in Salzburg angekommen“, kommentierte er darin. Dieselben Worte verwendete Maier auch in einer Presseaussendung wenige Tage zuvor. Darin beklagte er Vandalismus, nachdem Jugendliche in der Stadt mit Schablonen und Sprühdosen Markierungen am Boden aufgebracht und damit zum „Klimastreik“ aufgerufen hatten.

➤ Mehr lesen: Salzburg: Ermittlungen gegen FPÖ-Abgeordneten wegen Verhetzung