Vater mit Elfjährigem im Cockpit musste Segelflieger notlanden

Ein Segelflieger mit einem Kind an Board hat am Freitagnachmittag auf einer Wiese in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) notlanden müssen.

Das Flugzeug, gesteuert von einem 39-jährigen Welser, startete am Flugplatz Scharnstein und flog zuerst zum Traunstein.

Im Bereich des Zwillingskogels verlor das Fluggerät wegen ungünstiger Thermik an Höhe. Der Pilot mit seinem elfjährigen Sohn im Cockpit überstand das Manöver ohne Blessuren, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.